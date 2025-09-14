Sabato 13 settembre nell’aula consiliare di Guspini è stato trasmesso il video documentario sulla ferrovia mineraria Sciria - Nuraxi Guspini, San Gavino. Alla visione hanno partecipato tante persone, molti hanno potuto assistere solo in piedi per la numerosa presenza.

Antonio Seruis dell’associazione promotrice dell’iniziativa comunica: «La ferrovia Montevecchio-San Gavino inizio l’attività di trasporto del minerale nel 1878. Nello stesso periodo entro in funzione anche la laveria Lamarmora. Insieme diedero uno sviluppo importante all'industria nel nostro territorio. 150 anni dopo due associazioni culturali dello stesso decidono di collaborare per raccogliere dati e testimonianze "de su trenu". La quota giovane di questa collaborazione, cioè la Library Factory, ha svolto un certosino lavoro di ricerca storico-archivistica aggiungendo, secondo me, buone capacità nella regia, fotografia».

Marino Melis fra il pubblico che ha assistito alla proiezione commenta: «Nella sala consiliare gremitissima si è assistito alla proiezione del docufilm sulla linea ferroviaria Montevecchio - S. Gavino Monreale. Due ore intense di ricordi, emozioni, testimonianze vive di chi ci ha lavorato, raccontando aneddoti ora tristi ora esilaranti. Un come eravamo intriso di nostalgia, rimpianti e nuove speranze».

L’avvenimento è stato inserito nel programma “Incontro delle persone che avevano lavorato in miniera) organizzato dall'associazione “Sa Mena”, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Guspini e Arbus. Il programma proseguirà oggi, domenica 14 settembre, con la visita in un sito dove sono presenti fenditure di rocce con “filoni” di propaggini di masse magmatiche. Alle 9, nella chiesa di Santa Barbara, è stata celebrata un messa officiata dal Cappellano Don Giuseppe Floris in ricordo delle lavoratrici e lavoratori scomparsi in miniera cui farà seguito il saluto delle autorità e la premiazione dei soci anziani.

Per la ricorrenza è intervenuto anche l'arcivescovo Monsignor Roberto Carboni.

© Riproduzione riservata