Rullo di tamburi per gli ultimi giorni di Carnevale e anche nei piccoli centri della Marmilla la voglia di festeggiare è tanta dopo la pausa per la pandemia. Tanti comuni promettono intrattenimenti a tema, per i più piccoli, e non solo.

A Barumini torna ciò che meglio caratterizza il carnevale del paese nuragico: la tradizionale condanna al rogo della sua maschera tipica: “Peppi Patta” che, alla fine dell’ultima sfilata, dopo un processo farsa composto da una giuria di maschere, sarà bruciato vivo nel rione di Palla ‘e Campu. Appuntamento a sabato 25 febbraio. La sfilata partirà alle 15 dagli impianti sportivi di Via San Nicola. Ci saranno, con molta probabilità, due carri allegorici voluti dall’impegno dei due gruppi: “Nuragic bikers” e il comitato del carnevale “Lo-s-bronzetos”. In chiusura un rinfresco aperto alla popolazione e offerto dal Comune.

Una sfilata a Barumini (foto Scanu)

A Furtei l’appuntamento per i più piccoli è lunedì 20 in biblioteca. Dalle 16 alle 17,30 le attività saranno dedicate ai bambini della scuola primaria con divertenti letture sul Carnevale e un piccolo laboratorio.

A Tuili un ricco programma per lunedì 20. Alle 15,30 sfilata per le vie del paese partendo da Villa Pitzalis. Alle 17,30 inizio della festa in maschera per grandi e piccini con la musica del dj Sevio e la distribuzione di coriandoli, frittelle e bibite, in compagnia di Topolino, i Minions e i Clowns. L’organizzazione avvisa che in caso di maltempo la manifestazione sarà spostata nella sede dell’oratorio.

Anche Turri festeggia la ricorrenza lunedì 20. Dalle 15.30 alle 18.30 nell’aula magna delle ex scuole medie, Disco Samba con Elena Ciccu: tanti palloncini, pop corn e un gonfiabile alto 6 metri di Topolino. Non poteva mancare la pentolaccia per i bambini e le frittelle con le bibite offerte alla cittadinanza. Dalle 21,30 Dj set con Dj Jerry.

A Ussaramanna, dopo la sfilata di sabato 18, una simpatica iniziativa è stata intrapresa dalla biblioteca: fino al 21 febbraio, se ci si reca in biblioteca mascherati, i prestiti dei libri saranno raddoppiati.

Villanovafranca programma la sua sfilata “Samba de Janeiro”. Carri allegorici e maschere sfileranno a partire dalle 15,30 di sabato 25 (raduno al campo sportivo comunale). Alle 18,30 premiazione della miglior maschera singola, del miglior bambino mascherato, della miglior coppia mascherata e del miglior gruppo mascherato. Dalle 19 zeppolata con musica in piazza Martiri.

