Due persone si sono sedute al tavolo di un ristorante nella centralissima via Santa Maria a Guspini e dopo aver pranzato sono fuggite senza saldare il conto.

«Giovedì all’ora di pranzo si sono presentati due uomini entrambi sui 35 anni – racconta ancora incredulo Libero Caria, titolare del ristorante Santa Maria che si trova proprio nell’omonima e centralissima via in paese –. Dopo aver letto con cura il menu che è stato portato loro dalla cameriera, hanno scelto un antipasto misto, come primi uno spaghetto alla carbonara e uno alle vongole e un secondo che, però, non hanno consumato».

«I due mentre mangiavano sembravano gradire, consumavano in allegria tutto quel che portavamo in tavola e di tanto in tanto si alzavano per uscire a fumare. Mai insieme, tuttavia, si alternavano: uno restava seduto e l’altro fumava sulla porta. Prima di consumare il secondo, però, sono andati via alla chetichella lasciando un conto che, considerando solo le bevande e i primi piatti, era di 50 euro. Sono rimasto di stucco». Inutile tentare di riacciuffare i due clienti scrocconi, in un attimo per strada non c’era più nessuno.

Il ristoratore ha denunciato il fatto ai carabinieri, fornendo elementi per identificare i due che, tralaltro, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. «Siamo amareggiati anche per altri spiacevoli episodi – racconta Caria –, qui come altrova alcuni clienti hanno pagato con banconote da 50 euro false».

