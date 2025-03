Ricardo Pittau il giovane motociclista coinvolto, il 9 marzo, in un incidente durante una gara di motocross, è ancora intubato e sedato: le sue condizioni non sono migliorate. I medici stanno cercando di fare di tutto per salvargli la vita.

La madre Claudia Piras provata dal dolore e dell’attesa di una ripresa del figlio ha autorizzato una veglia di preghiera: «In accordo con i genitori, mercoledì 19 Marzo alle 17 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Guspini, si terrà una messa per pregare la guarigione di Ricky. Parenti e amici invitano chiunque si voglia unire alla preghiera».

La proposta della funzione religiosa è stata accolta dal parroco don Claudio Marras.

Riccardo Pittau, 20 anni otto giorni aveva avuto un incidente in una competizione sportiva a Gonnesa. Panettiere nel laboratorio fondato dal nonno Antonio Piras, in via Marconi, il giovane è padre di una bimba di 15 mesi. Pittau e la sua famiglia sono conosciuti in tutto il paese, le condizioni di salute impensieriscono tutti i residenti che si sono uniti per dare un conforto ai nonni, madre, padre, la compagna di vita e alla sua tenerissima figlia.

© Riproduzione riservata