Guspini, ruba dei profumi e viene bloccato dai dipendenti del negozio: arrestatoNon era la prima volta: ha utilizzato una borsa schermata, ma è stato immediatamente scoperto
Ha rubato dei profumi in un punto vendita di prodotti per la casa e la persona, e non era la prima volta. Ma, appena dopo aver superato le casse senza pagare, i dipendenti dell'attività commerciale lo hanno bloccato e hanno chiamato i carabinieri: per un ventitrenne di origini senegalesi è arrivato l'arresto.
L'intervento si è reso necessario nella serata di ieri a Guspini, come viene segnalato dai carabinieri. L'arrestato, come già fatto in altre occasioni, ha utilizzato una borsa schermata e sottratto sei confezioni di profumo, dal valore complessivo di 800 euro. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno preso in consegna l'uomo e lo hanno perquisito, trovando anche un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16,5 centimetri. Per questo, fra i capi di imputazione c'è anche quello per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.
La refurtiva è stata recuperata e restituita alla responsabile del negozio, originaria a Gonnosfanadiga, che ha formalizzato denuncia-querela in caserma. L'arrestato è stato portato nella camera di sicurezza della Compagnia di Sanluri, in attesa dell'udienza di convalida prevista per oggi.
(Unioneonline)