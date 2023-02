Prima la violenta lite fuori da un bar, poi l’aggressione e l’irruzione in casa seguita da minacce di morte.

È quando andato in scena a Guspini, con una denuncia a piede libero scattata nei confronti di un 43enne del posto, che dovrà rispondere di lesioni personali, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio con violenza e danneggiamento ai danni della ex compagna, anche lei 43enne del luogo.

I fatti risalgono alla notte del 7 febbraio scorso, quando l’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, nei pressi del bar "L''incastro" di via Emilio Lussu ha avviato una violenta lite con la sua ex compagna, sbattendole intenzionalmente lo sportello dell'auto sul torace, tirandole i capelli e procurandole un trauma contusivo al torace.

La donna è poi riuscita a fuggire nella sua abitazione, dove però l’uomo l’ha raggiunta e, dopo avere abbattuto la porta d’ingresso, l’ha minacciata di morte.

Danneggiati anche un telefono cellulare e alcuni oggetti presenti nel bagno dove la 43enne ha provato a rifugiarsi.

Dopo la vicenda e la denuncia della donna è scattato il codice rosso: la 43enne è al momento sotto la protezione dei carabinieri.

(Unioneonline/v.l.)

