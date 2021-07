Dodici positivi al Covid e 117 persone in quarantena. Cresce la preoccupazione a Serrenti per i casi di contagio e il sindaco Pantaleo Talloru spiega: “È presente la variante Delta che si è diffusa principalmente tra i ventenni e i trentenni. L' Amministrazione comunale è in stretto contatto con l'ATS e la ASL di Sanluri per il monitoraggio della situazione”.

Il primo cittadino invita tutti a usare il buonsenso e a rispettare le regole fissate dal governo, dalla Regione e dalle autorità sanitarie, in particolare “indossare correttamente le mascherine soprattutto negli ambienti chiusi o affollati, tenere le distanze e curare le regole di igiene”.

Inoltre, anticipa, “se la situazione non dovesse migliorare le autorità preposte si vedranno costrette a prendere ulteriori provvedimenti restrittivi. Collaboriamo tutti per la nostra salute e la nostra libertà”.

