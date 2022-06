“Basta con l’assalto, subiamo pressioni fortissime”. Un grido d’allarme che arriva da Villacidro, paese del Medio Campidano che lamenta la pressione da parte di varie società che intendono realizzare sul territorio una serie di impianti eolici e fotovoltaici: il sindaco Federico Sollai e il Consiglio comunale hanno approvato un documento in cui viene chiesto che il paesaggio sia tutelato. Non solo: che si svolga anche una pianificazione. Perché, viene sottolineato, l’amministrazione non è affatto contraria all’energia da fonti rinnovabili, ma oppone un forte no alla speculazione e all’occupazione senza che vi siano regole, situazione che avrebbe conseguenze ambientali.

Secondo il più recente elenco, i nuovi parchi sono una decina: nei campi di Santu Miali, nell’area industriale, nella zona ex-Scaini, e altri nelle aree di confini con vari Comuni limitrofi.

Le società in questione “si rivolgono a chi possiede grandi appezzamenti promettendo solo un affitto e favoriscono la desertificazione delle nostre campagne disincentivando l’agricoltura”.

Di questo si parla nel documento stilato destinato alla Regione e al ministero il quale contiene anche precise richieste.

