Era uscito da casa alle 6,30 felice e pieno di vita: ci è ritornato alle 12,30 dentro una bara. Si chiamava Emanuele Fanari ed era di Guspini, il giovane morto ieri all’alba in un incidente stradale al chilometro 96,500 della Statale 126: in prossimità dell’incrocio con la provinciale per Pabillonis, località di Murta ‘e Canna, la sua Peugeot 206 è finita fuori strada, travolgendo un cartello stradale di pericolo e finendo nei campi, dove si è ribaltata più volte senza lasciargli scampo. Ancora da stabilire le cause: sull’asfalto, nessun segno di frenata.

Soccorsi e rilievi

Emanuele viaggiava solo e si stava recando a Marrubiu, in una discoteca. Pare che avesse appuntamento con la fidanzata, Dolores Muscas, di Villacidro. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Famiglia sconvolta

La notizia dell’incidente ha fatto il giro di Guspini. Durante la messa del mattino il parroco don Claudio Marras l’ha annunciato ai fedeli che ancora non ne erano al corrente. Inconsolabili mamma Ivana, 63 anni, e papà Tonino, 68.

Tutti i dettagli nell’articolo di Giovanni G. Scanu e Mauro Serra su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata