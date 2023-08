Due persone denunciate dai carabinieri a Pabillonis dopo la scoperta di un’attività di gestione dei rifiuti abusiva.

Si tratta di un 49enne e di un 26enne del posto, che secondo quanto accertato dai militari della stazione locale avrebbero abbandonato rifiuti speciali pericolosi in un’area di sosta per nomadi di via La Marmora, di proprietà del Comune.

Una vera e propria discarica abusiva, che ha fatto scattare la segnalazione alla Procura della Repubblica di Cagliari.

L’area, grande oltre 1.110 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata