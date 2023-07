Incidente stradale ieri a Lunamatrona, all’intersezione tra la sp 46 e la sp 94, dove la conducente di un’auto in corsa è stata colpita da una pietra. Sul posto i Carabinieri di Villanovafranca. Secondo quanto ricostruito a lanciare il sasso sarebbe stata una macchina operatrice tagliaerba Lamborghini – di proprietà di una cooperativa di Villasor e condotta da un dipendente – durante le normali operazioni di pulizia delle cunette.

Il veicolo in transito era una Fiat 500 guidata da una 22enne di San Gavino Monreale, trasportata in ospedale in codice giallo e poi dimessa. Dalle prime verifiche è emerso che la macchina operatrice, durante la falciatura dell'erba a bordo strada, ha lanciato accidentalmente la pietra che ha infranto il vetro dell’auto (lato guidatore) infrangendolo e colpendo la ragazza.

La viabilità non è stata interrotta. I documenti di guida e di circolazione sono risultati essere regolari.

