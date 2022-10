Da Sanluri a Tortolì per una ciclopedalata con una missione importante di solidarietà.

E' l'iniziativa Pedal'Avis che si è tenuta oggi.

Un "viaggio" in bicicletta di 130 chilometri per sensibilizzare sulla donazione del sangue organizzato dall'Avis di Sanluri in collaborazione con l'Asd Sanluri Bike.

Dieci ciclisti sono partiti questa mattina alle 7, hanno attraversato i comuni di Furtei, Villamar, Villanovafranca, Mandas, Sadali, Lanusei dove sono stati accolti nelle varie sedi Avis.

Il messaggio speciale: l'importanza della donazione del sangue, un piccolo gesto di solidarietà che può fare tanto per chi ha bisogno.

Sono arrivati alle 16 di questo pomeriggio a Tortolì, a dare loro il benvenuto una delegazione dell'Avis locale.

