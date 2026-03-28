Educare alla consapevolezza e alla cura di sé, creando un ponte tra sanità, scuola e famiglia. Così ha preso avvio sui banchi di scuola il progetto ‘Crescere insieme connessi con il cuore’, promosso dal servizio Salute Donna e i consultori materno-infantili della Asl Medio Campidano. Sotto la direzione della dottoressa Barbara Steri, un’équipe di esperte, composta dalla pediatra Giorgia Casti e dalle assistenti sanitarie Sara Adamu, Dana Hrabalova e Angela Porta Pina, incontrerà bambine e bambini per affrontare con sensibilità temi cruciali come le trasformazioni della pubertà, la gestione consapevole della vita digitale e la parità di genere.

A ogni bambina e bambino sarà donato l’albo illustrato ‘Cara la mia pubertà’, pensato per accompagnarli con consapevolezza in questa importante fase della vita. L’albo illustrato, pensato per essere condiviso in famiglia, si propone come un sostegno al dialogo e alla condivisione degli argomenti trattati anche all’interno delle mura domestiche, promuovendo la salute come bene comune e condiviso.

La salute è un bene comune che si costruisce insieme, giorno dopo giorno. Il progetto "Crescere insieme connessi con il cuore” rientra tra le iniziative del programma nazionale equità nella salute (Pnes) e ha beneficiato del sostegno finanziario della Asl Medio Campidano.

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