Camminava per strada, ad Arbus, con in mano un coltello e una pistola senza tappo rosso. Tanto è bastato per far scattare l’allarme da parte di alcuni cittadini che hanno avvisato i carabinieri.

I militari, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti in via Libertà: il 57enne era in possesso del coltello lungo 35 centimetri, con lama di 22, e di una pistola risultata essere un giocattolo. È stato lui stesso a consegnare i due oggetti ai militari: è stato denunciato per porto abusivo di un’arma.

