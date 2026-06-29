l’incidente
29 giugno 2026 alle 07:39
Cade un palo nel parco giochi, colpito un 14enne: tragedia sfiorata a SanluriIl giovane soccorso dall’ambulanza e portato in ospedale, avrebbe riportato un trauma al torace
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Tragedia sfiorata ieri a Sanluri. All’interno di un parco giochi è caduto un palo, colpendo un ragazzino di 14 anni.
L’episodio, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto in tarda serata.
Immediata la mobilitazione dei soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza del 118. Il giovane è stato portato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, si parla di un trauma al torace.
(Unioneonline)
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