Tragedia sfiorata ieri a Sanluri. All’interno di un parco giochi è caduto un palo, colpendo un ragazzino di 14 anni.

L’episodio, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto in tarda serata.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza del 118. Il giovane è stato portato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, si parla di un trauma al torace.

(Unioneonline)

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