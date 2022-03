Una donna è stata ritrovata riversa per strada ieri a Villamar. Una telefonata arrivata al 112 ha fatto piombare in via Roma i carabinieri e i soccorritori del 118 di Barumini che hanno trasportato la ferita in codice rosso all’ospedale di San Gavino, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, con un grave trauma cranico commotivo, in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti, la 90enne stava camminando tenendosi sul ciglio della strada quando, nelle vicinanze di un punto dissestato in cui erano stati eseguiti dei lavori, è inciampata cadendo a terra e battendo violentemente la testa.

I rilievi sono stati svolti dai militari della compagnia di Villasor.

