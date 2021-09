Decisamente sfortunato il 57enne di Villanovafranca denunciato a piede libero dai carabinieri.

L’uomo era alla guida di un motoveicolo Honda quando, autonomamente, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra in piazza Risorgimento. I presenti hanno chiesto l’intervento dei militari che hanno svolto degli accertamenti. È così emerso che il 57enne risultava sottoposto all’obbligo della quarantena da parte dell’Ats di Cagliari per la positività al Covid dal 17 agosto scorso. Invece aveva violato le disposizioni di isolamento e per questo è finito nei guai.

(Unioneonline/s.s.)

