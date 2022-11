Mentre accompagnava la figlioletta a casa, è stato brutalmente picchiato per strada a calci e pugni. L’aggressione, per motivi da chiarire, è avvenuta a Villanovafranca. La vittima è un 47enne del posto, invalido civile.

Era in compagnia della figlia in via Frassati quando un 44enne residente in paese gli si è avventato contro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato a piede libero il 44enne per lesioni personali aggravate. Il ferito invece è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Brotzu di Cagliari: ha riportato un trauma policontusivo e gli è stata assegnata una prognosi di 30 giorni.

I militari hanno avviato le indagini per chiarire le ragioni di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

