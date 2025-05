Un bidone seminascosto dalla sabbia con all’interno diversi chili di hashish, oltre 15.

La scoperta è avvenuta due giorni fa in un tratto di spiaggia all’interno dell’area della colonia penale di Is Arenas, dove gli agenti della polizia penitenziaria erano impegnati in uno dei quotidiani controlli. Stavano effettuando una perlustrazione lungo la spiaggia e improvvisamente hanno notato, semi nascosto fra la vegetazione e la sabbia, un contenitore e subito si sono insospettiti. Un rapido controllo e hanno trovato l’hashish, suddivisa in panetti avvolti nel cellophane. Lo stupefacente è stato subito sequestrato, al momento sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di capire come la droga sia arrivata in quell’area.

Il lavoro degli agenti è costante e non si ferma mai, come confermano dal sindacato Uspp. «Il personale di polizia penitenziaria impegnato nella colonia di Is Arenas pur avendo un organico ridotto – commenta il segretario Andrea Pistis – è sempre in prima linea e svolge un ruolo fondamentale per i controlli e la sicurezza come dimostra anche quest’ultima operazione».

