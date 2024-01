Alain Cools, 59 anni, stava andando in aeroporto per tornare in Francia, al termine di una breve vacanza in Sardegna. Ed è proprio nel percorso verso lo scalo di Elmas che è avvenuto il drammatico schianto in cui ha perso la vita (QUI LA NOTIZIA).

L’uomo, francese, era il proprietario di una casa nella zona di Guspini, dove aveva trascorso qualche giorno in compagnia di due amici, connazionali. Ad accompagnarli in aeroporto, il titolare di un agriturismo del posto. Per cause ancora da accertare, quando si trovavano sulla 197 – all’altezza di San Gavino – il conducente ha perso il controllo della sua auto, una Dacia Duster.

L’auto è finita fuori strada, ribaltandosi. L’uomo alla guida, sardo, così come i due francesi nei sedili posteriori, è rimasto lievemente ferito. Per Cools, invece, che si trovava nel sedile passeggero anteriore, non c’è stato niente da fare.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata