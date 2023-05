Nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale per la giornata di oggi, sino alle 21, per rischio idrogeologico, dopo il maltempo che ha caratterizzato il fine settimana anche nell’isola.

In particolare, l’avviso di criticità ordinaria (allerta gialla) riguarda la regione del Tirso, dove potrebbero verificarsi importanti precipitazioni.

«In presenza di fenomeni temporaleschi», si legge nell’avviso, «è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi».

© Riproduzione riservata