Solo brevi tregue, ma il maltempo non abbandonerà del tutto la Sardegna almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Lo confermano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

«Mercoledì – spiega – il maltempo colpirà nuovamente il Nord-Est, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna con fenomeni che potrebbero risultare persistenti e forti: si rischiano situazioni potenzialmente critiche a causa dei terreni saturi, dopo un gennaio molto piovoso».

Un nuovo, deciso peggioramento è poi atteso nel fine settimana: «Infatti – prosegue Tedici - anche il weekend vedrà un fronte atlantico dispensare piogge, tanto per cambiare sempre sulle stesse zone cioè lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia».

Per quanto riguarda le previsioni Arpas, nella giornata di mercoledì è atteso «cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale» e «temperature in calo, principalmente nei valori minimi».

Situazione simile nelle giornate di giovedì e venerdì con giovedì e venerdì «caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale», con mari «mossi o molto mossi con aumento del moto ondoso dalla serata di giovedì sul settore occidentale».

Per quanto riguarda i danni già provocati dal maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria nei giorni scorsi a causa del passaggio del Ciclone Harry, oggi alla Camera informativa urgente del Ministro della Protezione civile Nello Musumeci.

