Più controlli e maggiore sicurezza nei locali dopo strage di Capodanno a Crans-Montana. È stato il tema principale del vertice di questa mattina nella sede della Prefettura di Cagliari di piazza Palazzo.

Hanno partecipato all’incontro con la prefetta Paola Dessì le forze dell’ordine, gli amministratori locali - tra cui il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il sindaco di Iglesias Mauro Usai - e le associazioni di categoria. «Faremo più controlli per garantire una fruizione più sicura del tempo libero», ha dichiarato la prefetta.

L’obiettivo è di evitare fatti come quelli avvenuti in Svizzera, anche se è stato precisato più volte «le norme in fatto di sicurezza in Italia sono diverse». Non ci saranno nuove regole o divieti, ma più controlli per verificare che vengano rispettate.

Durante l’incontro si è parlato anche della sicurezza generale nel centro città con la prefetta Paola Dessì che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i commercianti e le forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata