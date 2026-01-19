Le prime criticità nei trasporti si stanno registrando in Sardegna a causa della forte ondata di maltempo che sta colpendo in particolare le zone meridionali e orientali dell’Isola. Le intense precipitazioni e i temporali hanno provocato la chiusura temporanea di diverse strade, in alcuni casi invase da detriti e massi, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione e sui collegamenti pubblici.

L’Arst, l’azienda regionale dei trasporti, ha segnalato disagi soprattutto nell’area di Siniscola, sulla costa nuorese.

È stato interdetto il transito nella frazione di Santa Lucia di Siniscola, interessata dal passaggio della linea 514. Stop al traffico anche lungo la strada provinciale 3, nel tratto compreso tra Sa Petra Ruja e l’abitato di La Caletta, dove transita la linea 521.

Ulteriori criticità si registrano nei collegamenti tra Lanusei e Gairo, a causa di una frana che ha interessato la strada statale 198.

Problemi alla viabilità anche da e per il Parteolla, dove si segnalano difficoltà di transito sulla statale 387, all’altezza del bivio di Soleminis.

Disagi e paura anche lungo la strada provinciale 114, nel tratto compreso tra Esterzili ed Escalaplano, dove l’esondazione di diversi torrenti ha causato gravi criticità alla viabilità.

La situazione più preoccupante si registra al chilometro 10, in località “Funtana e Passai”, dove l’acqua ha invaso la carreggiata rendendo il transito estremamente pericoloso.

Disagi anche nel capoluogo regionale. A Cagliari l’azienda dei trasporti Ctm ha rimodulato e deviato alcune linee che attraversano la frazione di Pirri, in seguito all’allerta meteo rossa diramata per la zona. Inoltre, sono stati sospesi per due giorni tutti i supplementi scolastici.

Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di evitare le zone interessate dalle esondazioni.

