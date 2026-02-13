Non è finita. Il maltempo flagella ancora la Sardegna e scatta l’allerta. Per vento forte ma anche per piogge intense, che colorano gran parte della Sardegna dell’arancione dell’allerta per rischio idrogeologico e idraulico. «Dalla serata di oggi è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla Sardegna occidentale, in successiva estensione sulla restante parte dell’isola», si legge nel bollettino della Protezione civile regionale , «le precipitazioni saranno in prevalenza sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente elevati sulla parte centrale della regione e moderati altrove».

La componente temporalesca «seppur meno importante della componente stratiforme, sarà più probabile tra la tarda serata e la prima metà della giornata di sabato».

L’allerta arancione vale per tutta la Sardegna centrale, l’Oristanese, il Cagliaritano, il Sarrabus, l’Ogliastra e la Baronia. Codice giallo per Sulcis e Sassarese.

Acqua, ma anche vento: «Fino alla tarda serata di domenica sono attesi venti forti, localmente di burrasca, e mareggiate lungo le coste dell’isola esposte ad occidente», spiega un altro bollettino, «i venti, inizialmente da sud-ovest, tenderanno a ruotare e disporsi da nord-ovest nella seconda parte di sabato».

A seguito di questa evoluzione, «la mareggiata assumerà una componente sudoccidentale fino alle ore centrali di sabato, con una successiva rotazione a nordovest del moto ondoso. Il picco della mareggiata è previsto per le prime ore di domenica, con altezze d’onda significativa superiori ai 6 metri e periodi medi superiori ai 9 secondi nel mare di Sardegna».

