Maltempo in Sardegna: 90 interventi dei vigili del fuoco ma nessun danno graveI numeri della giornata di lavoro delle squadre di tutta l’Isola fino al tramonto
Sono stati circa 150 gli interventi dei vigili del fuoco di tutta la Sardegna fino alle 18 di oggi: circa 90 quelli riconducibili al maltempo che si sta imperversando nell’Isola.
Un funzionario della direzione regionale è presente nella sala operativa regionale integrata (Sori) della Protezione civile regionale per raccordarsi con tutte le componenti statali e regionali per le esigenze che pervengo dal territorio.
La maggior parte delle criticità è stata causata da alberi caduti, pali pericolanti, dissesti statici di elementi come cornicioni, tegole e cartellonistica.
Le sale operative dei comandi dei vigili del fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano stanno inviando le squadre operative in base alle priorità sulle chiamate di soccorso ricevute.
Al momento non risultano persone coinvolte.
(Unioneonline/E.Fr.)