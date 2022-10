Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha emesso un avviso di allerta per rischio idrogeologico con codice arancio (criticità moderata) e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. L’allerta è valida dalle 14 di oggi fino alle 12 di domani 13 ottobre.

Per questo pomeriggio sono attese piogge e temporali in tutta l’Isola. Il bollettino meteo dell’Arpas prevede cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco con cumulati localmente elevati. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali sui settori settentrionali, deboli variabili altrove. Mari mossi o localmente molto mossi.

Per domani, giovedì 13 ottobre, l’Arpas prevede cielo da nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento a partire dalla tarda mattinata e dai settori settentrionali. Possibili temporali forti isolati al mattino sui settori settentrionali. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento, localmente sensibile sui settori settentrionali. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. I mari sono mossi.

