Continua la lotta agli incendi in Sardegna, dove oggi si sono registrati nove roghi in diverse aree del territorio regionale. Di questi, uno ha richiesto l’impiego dei mezzi aerei della flotta regionale. L’intervento più complesso è avvenuto a Dualchi, in località Su Grecu, in provincia di Nuoro. Più di 250 gli ettari di vegetazione interessati dall’incendio: un’area molto estesa per la quale è stato decisivo l'intervento di due Canadair della flotta aerea del Corpo Nazionale decollati da Ciampino. Il rogo ha colpito anche le campagne di Sedilo e Aidomaggiore.

Alle operazioni di spegnimento e bonifica partecipano diverse squadre del Corpo Forestale della Regione Sardegna, coordinate dal Comando Stazione Forestale di Bolotana e supportate da personale delle stazioni forestali di Ghilarza e dagli specialisti del Gauf (Gruppo Analisi e Uso del Fuoco) di Oristano. Sul posto sono intervenute anche squadre di Forestas, barracelli e un elicottero decollato dalla base operativa di Anela.

Le attività di contenimento e presidio dell’area continuano, per garantire una risposta tempestiva in caso di eventuali riprese del fuoco. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza e collaborazione.

