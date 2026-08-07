La quarta ondata di calore dell'estate 2026, con temperature che hanno in alcune città superato i 40 gradi toccando i 48 oggi a Napoli, durerà ancora a lungo: almeno altri 10 giorni, fin dopo Ferragosto, avvertono i meteorologi.

Per tornare a respirare bisognerà dunque attendere: oggi sono ancora 26 le città col bollino rosso di allerta caldo del ministero della Salute, per scendere a 21 sabato 8 agosto. In entrambi i giorni, al livello massimo di rischio, c’è Cagliari.

A Cagliari 40 gradi

Proprio a Cagliari e nelle località costiere orientali dell’Isola oggi sono destinate a salire ulteriormente le temperature. Come spiega il bollettino meteo di allerta della Protezione civile, infatti, un moderato vento porterà l’area calda dalle zone interne verso le zone orientali dell’Isola e in particolare verso la Città Metropolitana di Cagliari, nelle ore pomeridiane di venerdì 7 agosto. Con massime che toccheranno i 40 gradi.

Per ridurre i rischi per la salute per la popolazione, il Coc ha deciso di mantenere anche per oggi la chiusura per l’intera giornata del Parco di Tuvixeddu. Chiusi nelle ore più calde (12.30-16) i cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria, così come nelle stesse ore restano chiusi l’Anfiteatro Romano, la Passeggiata Coperta e la Cripta di Santa Restituta.

L’estate più calda di sempre

Un’estate del tutto anomala: su quasi tre mesi (24 maggio - 17 agosto), si possono identificare oltre due mesi di canicola eccezionale portata da ben 4 ondate africane. Il ritmo di quest'anno è stato dunque implacabile: due settimane di caldo estremo alternate a una sola settimana di pausa.

Il risultato è che ci avviamo a registrare, afferma il meteorologo Lorenzo Tedici, «l'estate più calda della storia italiana». Solo dopo Ferragosto si intravede l'arrivo sulle Alpi di un fronte d'aria più fresca in discesa dal Nord Europa: se queste proiezioni venissero confermate, la settimana dal 17 al 23 agosto potrebbe segnare l'avvio di temperature leggermente sotto la media e la quarta ondata africana giungerebbe così al termine.

(Unioneonline)

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