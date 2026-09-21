Circa due ettari di verde, poco più di ottocento metri di pista ciclabile e via Macerata riaperta al traffico: sono state inaugurate, questa mattina a Olbia, tre opere inserite nella riqualificazione del quartiere Poltu Cuadu, rione della città destinatario di progetti e risorse finalizzati alla rigenerazione urbana e sociale.

Dopo tre anni dall'inizio dei lavori e due milioni di fondi statali sommati ad altre risorse comunali hanno consegnato alla città un nuovo polmone verde. «È stata trasformata una discarica in un piccolo parco urbano, che non solo è al servizio del quartiere, ma ricuce anche la parte alta dello stesso con aree strategiche della zona», ha spiegato il sindaco, Settimo Nizzi.

All'interno del parco San Ponziano, un campo da gioco polivalente regolamentare che, ha precisato il sindaco, «sarà dato in uso ai Servizi sociali che lo metteranno a disposizione per le attività dei ragazzi del progetto a Desteenazione, un centinaio, di quelli seguiti dai Salesiani e anche di tutti i ragazzi del quartiere che finalmente avranno un posto in cui giocare».

Taglio del nastro anche del primo tratto riqualificato della linea di costa dell'ansa sud del Golfo, progetta ambizioso che trasformerà quella porzione del lungomare in un waterfront fruibile, da Mogadiscio al teatro Michelucci. Ripristinati asfalto e illuminazione di via Macerata, è stata aperta poco meno di un chilometro di pista ciclabile a pelo d'acqua che, completata, collegherà il Ponte di Ferro al Teatro Michelucci, fino all'aeroporto.

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