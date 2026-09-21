Dopo richieste e sollecitazioni portate avanti da tempo dagli abitanti, soprattutto sul fronte della sicurezza di pedoni e residenti, Nuchis e Bassacutena potranno avere le loro “Zone 30”. La Giunta comunale di Tempio ha approvato il provvedimento, prevedendo il limite di 30 chilometri orari lungo corso Vittorio Emanuele, sulla provinciale 9 a Nuchis, e nel tratto principale della statale 133 che attraversa Bassacutena.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è ridurre il rischio di incidenti, con particolare attenzione ai pedoni e agli utenti più vulnerabili. Il piano prevede, oltre alla moderazione della velocità, anche interventi quali attraversamenti pedonali rialzati nelle aree interessate dal traffico più intenso.

L’iter, tuttavia, non è ancora concluso. Per Bassacutena il Comune ha chiesto il parere dell’Anas, competente sulla statale 133, mentre per Nuchis è stata inviata una comunicazione alla Provincia Gallura Nord-Est Sardegna per il tratto della provinciale 9. Entrambe le pratiche sono state trasmesse nei giorni scorsi. Prima dell’ordinanza definitiva e degli interventi occorrerà attendere i riscontri dei due enti proprietari delle strade. La decisione risponde dunque a un’esigenza sentita nei due centri abitati, attraversati ogni giorno da una viabilità che convive con case, attività e spostamenti pedonali. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per accelerare la procedura amministrativa.

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