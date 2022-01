Ospedali sardi sempre più sotto pressione. E ora a raggiungere il valore soglia è anche la percentuale di posti letto occupati in area medica.

Nell’Isola, infatti, il dato sale ancora ed è ora pari al 15% (+1%) secondo le ultime rilevazioni Agenas.

Al 14%, invece, le terapie intensive (limite 10%), sostanzialmente stabili negli ultimi giorni.

Proprio ieri, il report quotidiano dell’Unità di crisi regionale ha registrato l’aumento di ben 12 unità nei ricoveri nei reparti ordinari, raggiungendo così 236 posti letto occupati. E si tratta dunque ora di capire quando Omicron raggiungerà il suo picco nell’Isola.

NEL PAESE – In Italia la percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid sale al 29% in Italia, con il dato che arriva addirittura al 69% in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore, il dato cresce non solo in Sardegna ma anche in altre regioni: Abruzzo (al 29%), Basilicata (26%), Calabria (41%), Campania (29%), Emilia Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%), Piemonte (30%), Puglia (21%), Toscana (25%). Cala in Umbria (33%) e Veneto (23%). Stabile Friuli (29%), Lazio (27%), Liguria (38%), Molise (13%), Pa Bolzano (18%), Pa Trento (25%), Sicilia (35%).

A livello di terapie intensive, il valore medio del Paese è pari al 18%, dunque anche in questo caso ben al di sopra dei valori limite previsti.

