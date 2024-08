«Allarmismi immotivati, non c’è alcun blocco alla movimentazione dei capi bovini».

Così l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta replica a Coldiretti, che ha lanciato l’allarme sulla lingua blu disegnando un quadro «di proporzioni devastanti» e attaccando la Regione per il suo «immobilismo».

«Fermo restando che la competenza sul benessere degli animali da un punto di vista veterinario è in capo all'Assessorato della sanità, con il quale già da tempo è stata avviata una interlocuzione in merito alle vaccinazioni dei bovini contro la lingua blu, mi preme però precisare che, ad oggi, non è stato imposto alcun blocco alla movimentazione dei capi neppure nelle aree ove sono presenti i focolai», precisa l’esponente della Giunta Todde.

La movimentazione non è bloccata ma è fortemente limitata, come spiega lo stesso assessore: infatti per gli allevamenti situati entro un raggio di 20 km dai focolai, «è subordinata all’esito favorevole del test Pcr», a una «visita clinica» prima della partenza e al «trattamento con insetto repellente almeno da sette giorni prima della partenza».

Si tratta di misure, prosegue Satta, che «consentono di movimentare i capi limitando i rischi». Il virus infatti è diffuso anche in Piemonte, Lombardia, Liguria, Calabria e Sicilia. «Il blocco delle movimentazioni avvenuto in passato si è reso necessario per contenere la diffusione della malattia presente prevalentemente in Sardegna, la situazione attuale è ben diversa».

Infine, un «invito a tutte le parti coinvolte ad assumere un atteggiamento più costruttivo evitando di creare inutili ed immotivati allarmismi che allo stato attuale non sono avvalorati da disposizioni ufficiali adottate dall’autorità sanitaria».

