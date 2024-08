Dal legale della “Das Villacidro srl” riceviamo la seguente rettifica, legata a un articolo del 18/07/2024, che pubblichiamo integralmente: «Gli impianti eolici non sono beni “privatissimi” come descritti nell’articolo 18.7.2024, bensì impianti di pubblica utilità. DAS Villacidro non è composta da “novelli”, ma da imprenditori di esperienza, che non spodestano paesaggi e natura, agricoltura e allevamenti e non spianano “centinaia di ettari” di terreno, poiché l’eolico comporta un limitato consumo di suolo. Le attività agricole non sono pregiudicate dagli impianti. Non è vero che la costruzione delle pale, autorizzata nel 2020, ben prima della moratoria, stia avvenendo senza alcun controllo; non si disbosca nulla, tanto meno alberi possenti. Si realizzano solamente brevi strade interpoderali sterrate che sono tipiche di ogni ambiente rurale, con pagamenti di relativi indennizzi. Il tutto senza spodestare nessuno, bensì con il consenso dei sardi che hanno volontariamente ceduto le aeree. Il parco eolico è stato sottoposto ad un lungo iter amministrativo ed è stata condotta un’attenta Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), al quale hanno partecipato numerosi Enti pubblici che non hanno evidenziato alcuna devastazione e tanto meno una “fossa letale del paesaggio e dell’ambiente dell’isola”, come riferito nell’articolo del 18.7.2024. Al contrario, il progetto è stato approvato perché non impatta significativamente sul paesaggio. La società DAS Villacidro appartiene a due famiglie di Camerana (CN), che operano nel settore dell’energia pulita (eolico, fotovoltaico e fusione nucleare). L’azienda non è quotata in borsa e non ha mai condotto “attività poco trasparenti”, come affermato nell’articolo del 18.7.2024. Non è vero che DAS non abbia nulla da spartire con il territorio: sono state coinvolte imprese e maestranze locali».

