Una giornata dedicata al sorriso, alla creatività e alla solidarietà ha visto protagonisti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e i rappresentanti dell’associazione no profit “Insieme si può”. Grazie al progetto nazionale “Colorando”, numerosi bambini ricoverati nei reparti pediatrici del territorio hanno ricevuto in dono speciali libricini illustrati, nati per raccontare attraverso il disegno il legame tra l’Arma e le nuove generazioni, promuovendo al contempo i valori del rispetto e della legalità.

Il progetto “Colorando”, fanno sapere gli organizzatori, trae origine dalla costante attività di beneficenza promossa dall’associazione “Insieme si può” e si pone l’obiettivo di trasformare momenti di difficoltà in occasioni di svago e riflessione per i più piccoli attraverso una serie di disegni realizzati da Antonio Mariella, appuntato scelto in pensione.

Nei giorni scorsi i militari della compagnia di Sanluri e della stazione di Cagliari -Sant’Avendrace, affiancati dal presidente dell’associazione, hanno completato un percorso di visite tra il reparto di pediatria del Cto di Iglesias, il Brotzu di Cagliari e l’ospedale Microcitemico del capoluogo.

La distribuzione dei libricini ha rappresentato un momento di grande vicinanza. Attraverso le illustrazioni che raffigurano i carabinieri impegnati a fianco dei cittadini, il progetto mira a trasmettere ai piccoli pazienti un messaggio di fiducia nelle istituzioni e di speranza.

© Riproduzione riservata