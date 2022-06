In Italia sono 8.512 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.082. Le vittime sono invece 70, ossia 43 in più di ieri (27).

Con 75.010 tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari, il tasso di positività è al 20,1% in aumento rispetto al 12,1% di ieri.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 217 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 12.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.453, ovvero 42 più di ieri.

I dimessi e i guariti totali sono 16.716.222, con un incremento di 18.625 rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 631.348, dunque 10.079 in meno nelle ultime 24 ore.

In totale sono 17.514.589 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.019.

