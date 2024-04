Una primavera non facile per chi si muove in treno in Sardegna. Dopo i lavori che provocano cancellazioni e cambi di orari sulla Cagliari-Decimomannu-Villamassargia-Iglesias, dopo lo stop sulla Macomer-Chillivani, Rfi ha annunciato nuove modifiche a partire da oggi sino al 19 maggio.

Un annuncio arrivato appena ieri, alla vigilia dell’inizio dei disagi. Partono infatti i lavori di manutenzione sulle linee Cagliari-Olbia e Cagliari-Iglesias/Carbonia Serbariu.

Si tratta di interventi di regolazione della dilatazione termica delle rotaie, spiega Rfi in una nota, necessari a preservare l’infrastruttura da un eccessivo innalzamento delle temperature, «anche in considerazione dei cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni».

Interventi da 80mila euro circa che vedranno impegnati 20 tra operai e tecnici di Rfi e di altre ditte appaltatrici. Lavori che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria e condizioni climatiche ottimali «senza le quali potrebbe anche rendersi necessaria una nuova programmazione».

Sempre per lavori sulle rotaie, il 21 aprile la linea Cagliari-Oristano subisce una variazione d'orario con partenza alle 11.10; mentre nei giorni 22, 23 e 28 aprile, per lavori sulla linea Cagliari-Decimomannu-Villamassargia- Iglesias/Carbonia Serbariu ci saranno delle cancellazioni con attivo il servizio sostitutivo con autobus. Tutte tratte particolarmente affollate. Quanto al Nord Sardegna, le comunicazioni ufficiali su modifiche e cancellazioni non sono ancora arrivate.

