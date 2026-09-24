Una serata dedicata al benessere, alla prevenzione e al tempo che ognuno decide di riservare a sé stesso. Questo il tema dell’iniziativa in programma oggi, dalle 18,30 in piazza L’Unione Sarda, con “L’arte del prendersi cura di sé”: talk, incontri con esperti, musica dal vivo insieme a professionisti e realtà del territorio.

L’evento è organizzato dall’istituto estetico Magia di Venere: coinvolti diversi professionisti di ambiti diversi che si ritroveranno per condividere conoscenze, esperienze e strumenti dedicati alla propria cura e alla qualità della vita. «La serata», spiega l’organizzatrice Elisa Capra, titolare di Magia di Venere, «nasce per portare le persone a riflettere sul tempo. Non possiamo fermarlo, conservarlo e nemmeno recuperarlo: ma possiamo decidere come viverlo». Gli esperti di vari settori tratteranno temi diversi. Perché prendersi cura di sè stessi non è solo mantenere l’attenzione sulla propria immagine ma anche cura, prevenzione, salute, sport e alimentazione. Diverse le realtà che hanno aderito all’iniziativa aperta a tutti e con iscrizione gratuita sui canali social di Magia di Venere.

«Il messaggio principale sarà: tempo, prevenzione e benessere», ribadisce l’organizzatrice. E accanto ai momenti di riflessione e approfondimento sui temi più importanti (in particolare alimentazione per acquisire consapevolezza ed equilibrio nel rapporto con il cibo, movimento, prevenzione e benessere emotivo) ci saranno anche esibizioni musicali e degustazioni. «L’arte del prenderci cura di sé», conclude Elisa Capra, «nasce grazie alle diverse realtà che hanno scelto di credere in questo progetto».

(Unioneonline)

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