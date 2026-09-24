Pedopornografia, anche in Sardegna emergenza senza fine. Dall’inizio dell’anno quattro arresti e nove denunce nell’Isola da parte della Polizia Postale.

Nei giorni scorsi l’operazione “Fly Trap ha portato al fermo di un 60enne e a una denuncia nel Cagliaritano mentre, altro caso, la Procura del capoluogo ha chiesto il carcere per un uomo di 44 anni, accusato di aver diffuso sui sociale le foto delle sue nipotine.

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