Emergenza pedopornografia: nell’Isola 4 arresti in pochi mesi. Chiesto il carcere per un 44enneDa inizio anno la Sardegna coinvolta in diverse indagini della Polizia Postale. Tra gli ultimi casi quello di un uomo che condivideva online le foto delle nipotine
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Pedopornografia, anche in Sardegna emergenza senza fine. Dall’inizio dell’anno quattro arresti e nove denunce nell’Isola da parte della Polizia Postale.
Nei giorni scorsi l’operazione “Fly Trap ha portato al fermo di un 60enne e a una denuncia nel Cagliaritano mentre, altro caso, la Procura del capoluogo ha chiesto il carcere per un uomo di 44 anni, accusato di aver diffuso sui sociale le foto delle sue nipotine.
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