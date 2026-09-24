Una manifestazione dedicata ai funghi, alla gastronomia e alle produzioni del territorio per creare un nuovo appuntamento turistico tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. È il progetto sul quale ha iniziato a lavorare l’Amministrazione comunale di Tempio Pausania, coinvolgendo direttamente bar e ristoranti della città.

L’iniziativa è stata uno dei temi affrontati nel primo incontro tra l’assessora al Turismo, Commercio e Attività produttive, Daniela Giua, e titolari e rappresentanti degli esercizi locali. Un confronto avviato con l’obiettivo di stabilire un rapporto più stretto tra Comune e operatori e programmare insieme iniziative capaci di sostenere le attività anche oltre i tradizionali periodi di maggiore afflusso.

Il progetto autunnale è ancora in fase di definizione. L’idea è quella di costruire un evento che abbia come filo conduttore i funghi, partendo dalla conoscenza delle specie presenti nel territorio gallurese e affiancando all’aspetto scientifico e divulgativo quello gastronomico. Nel programma potrebbero quindi trovare spazio convegni e incontri di approfondimento, degustazioni e appuntamenti dedicati alla cucina. Non soltanto enogastronomia. Nelle intenzioni dell’Amministrazione la manifestazione potrebbe essere completata da iniziative culturali e momenti di intrattenimento, con l’obiettivo di richiamare cittadini e visitatori e coinvolgere direttamente il sistema della ristorazione.

Il Comune punta così a trasformare una delle risorse caratteristiche dell’autunno gallurese in uno strumento di promozione del territorio e di sostegno all’economia locale. Il confronto con gli operatori proseguirà nelle prossime settimane. Restano infatti da stabilire il calendario definitivo, le iniziative collaterali e le modalità attraverso le quali bar e ristoranti potranno partecipare alla manifestazione.

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