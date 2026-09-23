Settimo San Pietro, torneo di calcio de "Is Bixinaus": le donazioni raccolte utilizzate per l'adozione a distanza di due bambini del BurundiIl torneo è stato organizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale
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L'US Settimo 1967 trasforma le donazioni raccolte durante il torneo "Is Bixinaus" di calcio per l'adozione a distanza di due bambini del Burundi, orfani di padre e di madre. Il torneo è stato organizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale.
I due bambini adottati di quattro e cinque anni vivono nella provincia di Bubanza, affidati a una zia e alla nonna materna. Sono famiglie che coltivano piccoli terreni, propri o altrui, e riescono a garantire un solo pasto al giorno. Da oggi i due piccoli riceveranno ogni mese una razione di riso, fagioli, sapone e sale, e avranno assicurate cure mediche e istruzione. Una bellissima storia. L'adozione è stata realizzata tramite l'associazione Giardinieri di Sicomori di Assemini, da tempo attiva in Burundi insieme alla parrocchia di Kamenge, a Bujumbura, guidata da padre Luigi Vitella.
Nella lettera di ringraziamento, l'associazione si dice colpita che l'iniziativa arrivi da una società sportiva i cui ragazzi scelgono di dedicare parte delle proprie risorse alla solidarietà. La società ha inoltre contribuito alla costruzione dell'Istituto agrario "4 Mori", che sta sorgendo proprio nella provincia di Bubanza e permetterà a tanti orfani di proseguire gli studi dopo i 16 anni, in un Paese dove oltre l'80% della popolazione vive di agricoltura e allevamento. Anche i due bambini adottati, quando sarà il momento, potranno frequentarlo.«Ora abbiamo una ragione in più per continuare a proporre il torneo anche nel futuro», commenta la società. Perché, come ricorda lo statuto dei Giardinieri di Sicomori, «la pace resta una parola vuota se non è preceduta da condivisione e solidarietà».