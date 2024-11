«La Regione è pronta ad un importante passo in avanti in merito alla tutela della retribuzione minima salariale. Mi auguro davvero che il Consiglio Regionale calendarizzi una legge in merito».

Sono le parole della presidente Alessandra Todde, intervenuta durante il quindicesimo congresso regionale delle Acli della Sardegna, questa mattina a Cagliari.

«In Sardegna tante lavoratrici e tanti lavoratori sono poveri e ci sono contratti di lavoro con retribuzioni talmente basse che non permettono di arrivare a fine mese», ha proseguito la governatrice, «perché tanti giovani scappano dalla nostra terra a causa della mancanza delle giuste tutele e perché il costo della vita aumenta e gli stipendi sono fermi».

«Non possiamo restare a guardare, dobbiamo dare risposte», ha concluso Todde.

(Unioneonline/E.Fr.)

