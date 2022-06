Il mese di giugno è iniziato da soli tre giorni, ma sono già trenta i roghi domati dalle squadre del sistema anti-incendio regionale in diverse zone della Sardegna.

Nella sola giornata di oggi – venerdì – le squadre del Corpo forestale sono intervenute per 13 diverse emergenze in altrettante zone dell’Isola e in un caso i mezzi aerei hanno dovuto dare manforte agli uomini in azione via terra.

L’incendio più vasto si sviluppato a Pabillonis, nella zona di Is Arenas.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dagli elicotteri provenienti dalle basi di Pula e Fenosu.

In campo per circoscrivere le fiamme anche due squadre di volontari delle associazioni "Prociv Pabillonis" e "Euro 2001 San Gavino Monreale".

Nel tardo pomeriggio il rogo è stato infine domato. In totale, solo nella zona di Is Arenas, si sono registrati danni a 25 ettari di terreni incolti e anche seminativi.

