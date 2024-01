Una notte di grande spettacolo e una folla senza precedenti per il Capodanno in musica in tutte le piazze della Sardegna.

L’Isola ha salutato il 2024 con Mengoni a Cagliari, Zucchero e Salmo a Olbia, Ligabue ad Alghero, Mahmood a Castelsardo, annunciato dallo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo dalle terrazze del Castello dei Doria, e ancora Francesco Renga e Nek a Sassari, Noemi a Nuoro.

Tra megapalchi, maxischermi, fuochi d'artificio e cornici cromatiche l'itinerario dei concertoni ha attraversato tutta la Sardegna in un mosaico di generi e stili, toccando anche i piccoli centri.

A Olbia si attendevano trentamila persone ma, secondo alcune stime, il numero degli spettatori presenti tra l’area recintata sotto il palco del molo Brin (destinata a diecimila persone), e tutto il vasto spazio del fronte mare e della parte bassa del centro storico era più vicino ai 40mila.

Il momento clou a cavallo della mezzanotte quando agli spettatori già presenti per Zucchero si sono aggiunti migliaia di giovani arrivati in città per Salmo, che ha ha conquistato la seconda parte della serata, dopo il discorso del sindaco Nizzi, il countdown e lo spettacolo pirotecnico sul mare.

Ad Alghero l'immenso pubblico di oltre 30mila persone raccolto nel piazzale della Pace ha salutato il nuovo anno intonando le canzoni di Ligabue. L'artista emiliano è salito sul palco a mezzanotte e un quarto in punto e da quel momento è stato un delirio. Un concerto intenso, con "Certe notti" e "Balliamo sul mondo" che hanno saputo incantare gli spettatori , un mix tra parti acustiche ed elettriche e poi adrenalina pura. E nonostante per un attimo il concerto sia stato sospeso per un problema tecnico, tutto ha ripreso a funzionare con più grinta e passione.

Entusiasmo anche a Castelsardo sulle note di Mahmood, che dopo la mezzanotte ha regalato ai suoi fan uno spettacolo denso di emozioni. A Sassari lo show di Nek e Renga in piazza d’Italia, dove Renga ha voluto sottolineare la sua felicità nell’essere in Sardegna per via delle sue radici isolane.

A Cagliari Marco Mengoni ha infiammato il palco della Fiera sulle note di Due Vite, il successo che lo ha portato alla vittoria a Sanremo. Uno spettacolo entusiasmante di un'ora e mezza, iniziato alle 23:40 e conclusosi verso l'1:15.

Mengoni si è commosso più volte intonando i singoli Guerriero, l'Essenziale e Ti ho voluto bene veramente. Quindi il ringraziamento al pubblico, con la promossa di tornare presto in Sardegna.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata