Dopo le manifestazioni di oggi (con mostre degli scialli, del cuoio e dell'arte, "su giogu de sa murra” e una gara poetica), la festa del pastore di Burcei si conclude domani, sabato 12 luglio.

Questi gli appuntamenti in programma in una giornata particolarmente ricca di eventi: alle 11 aprirà la mostra archeo-sperimentale della civiltà sarda, a cura di Andrea Loddo, al Monte granatico. Alle 15, l’inizio della cottura della carne di pecora e di capra. Alle 16, la mungitura, la lavorazione e la degustazione del formaggio e della ricotta fresca. Alle 16,15, l’apertura della “Via degli artigiani” con gli artigiani che, nella via Progresso, si cimenteranno dal vivo negli antichi mestieri.

Saranno presenti anche gli espositori con i loro stand. Alle 16,30, l’apertura della mostra “Il salotto dell’arte” e della mostra “Arte del cuoio e degli scialli”. Alle 19,30 l'attesa degustazione delle carni arrosto.

La serata sarà allietata dalla musica di Mario, Emilio Aledda and friends, tra folk e musica moderna. Alle 21, la realizzazione del progetto “Fusioni sotto le stelle, a cura di Andrea Loddo: come nasce un bronzetto, l’arte della lavorazione dei metalli all’età del bronzo.

Alle 21,30 concerto di musica tradizionale “Sonus e ballus de sa terra”, con l’orchestra popolare sarda. Previsto in questi due giorni di festa, dell'arte e del gusto, il pubblico delle grandi occasioni.

