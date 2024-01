Grande successo, a Castelsardo, per l'edizione numero ventuno del Capodanno Castellanese.

La serata ha preso il via già intorno alle 22: la prima a salire sul palco della piazza Maestro di Castelsardo è stata Deborah Savasto,

Deejay, illusionista e influencer che ha aperto la serata con uno show divertente e coinvolgente, seguita da SoloSalvo, nome d'arte di Salvatore Angelo Canneddu, rapper e cantautore sassarese, stessa Città d'origine di Mario Serra, in arte Low-Red, leader del movimento emergente Nuova Sardegna che ha scaldato i presenti sino al count down della mezzanotte quando, dalle terrazze del Castello dei Doria, sono partiti i fuochi d'artificio.

Dopo lo spettacolo pirotecnico è salito sul palco la star della serata: il cantante sardo egiziano, due volte vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood, che è giunto in Città già dalla mattinata, in compagnia della madre sarda, facendo scatenare i fan che lo hanno seguito in tutti gli spostamenti della giornata.

