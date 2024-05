Difendere la Sardegna dall’assalto delle pale eoliche, preservando le sue specificità ambientali. Nasce così l’idea di una proposta di legge che rende possibile estendere - in breve periodo - la salvaguardia del territorio dell’interno attraverso il Piano paesaggistico regionale.

La proposta di legge è stata presentata questa mattina all’Hotel regina Margherita di Cagliari dal Comitato scientifico insularità in Costituzione, composto da molte competenze dal punto di vista giuridico culturale e storico.

«Bisogna estendere il Ppr dalle zone costiere alle zone interne perché si risarcisca quella separatezza, quella soluzione di continuità tra paesaggi e paesaggi, sostanzialmente tra diritti e doveri. Questa non è una gerarchia di persone, ma dobbiamo fermare a tutti i costi, con il sentire comune, l’assalto al territorio e alle coste. Purtroppo stiamo tornando alla legge delle chiudende. Si rischia di distruggere campagne e antichi sentieri senza alcuna previsione. Dov’è la storia dell’energia?», si chiede Maria Mongiu, anima del Comitato. Per poi lanciare un messaggio ai gruppi politici in Consiglio: «Non si dividano, questa proposta è semplice».

Per l’ex assessore all’Urbanistica Gian Valerio Sanna la proposta, impegna «la presidente della Giunta, di concerto con gli assessorati competenti, a predisporre, nel termine di sei mesi, il Piano Paesaggistico regionale esteso a tutto il territorio sardo a completamento di quello già approvato relativo al territorio costiero».

E poi: «Il sistema di governo del territorio si presenta attualmente differenziato e sperequato in termini di omogeneità degli strumenti di tutela paesistica e di pianificazione urbanistica fra territori costieri e aree interne della Regione».

