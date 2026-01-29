La tradizione gastronomica sarda conquista il cuore di Milano con la pizzetta al taglio “casteddaia”, reinterpretata in chiave urbana e contemporanea. A conquistare tanti nuovi palati, facendo scoprire gusti e ingredienti cari alla cucina isolana, è il progetto “Sa Pizzedda”, che ormai conta nel cuore della città lombarda ben tre locali.

Nato dall’idea di due giovani imprenditori, Francesco Carboni (Cagliari) e Andrea De Dominicis (Pavia), la realtà milanese punta a valorizzare le eccellenze della Sardegna, dalla filiera certificata dei fornitori locali all’uso di ingredienti tipici, fondendo artigianalità isolana, design e innovazione. L’obiettivo è quello di far conoscere i sapori autentici dell’isola a un pubblico urbano senza snaturarne la storia e l’identità.

Quello della pizzetta al taglio cagliaritana, come spiega Il Gambero Rosso, «è un fenomeno unico, diffuso a Cagliari come nel resto dell’Isola. È differente da quello delle pizze al taglio romane o delle pizze a portafoglio napoletane, anche se ha qualcosa in comune con entrambe. La pizza al taglio cagliaritana si prepara in teglia con un impasto non molto idratato, il che garantisce un risultato decisamente croccante. A distinguerla dalle sue parenti c’è il modo di consumo tipico dello street food».

