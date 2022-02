Sono 1.305.795 i sardi che hanno completato il ciclo vaccinale contro il coronavirus (con due dosi), l'81,7% della popolazione complessiva dell’Isola e sulla base di 3.478.383 somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale.

La terza dose invece è stata somministrata a 863.084 sardi (dati del Governo), mentre per quanto riguarda le inoculazioni pediatriche sono 29.744 prime dosi e 12.670 richiami su una platea di 83.872 bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Da martedì della settimana prossima, intanto, a Carbonia le vaccinazioni saranno trasferite all'Auditorium della Grande Miniera di Serbariu. "A seguito di una serie di verifiche e sopralluoghi, così come avevo anticipato nel mio discorso di introduzione nel Consiglio comunale sulla sanità dello scorso 24 gennaio - ha spiegato il sindaco Pietro Morittu - abbiamo individuato in città un nuovo hub, in sostituzione del centro in via Puglie, per dare maggiore supporto alla campagna di vaccinazione anti-Covid". "Tutto questo - ha sottolineato - per velocizzare le vaccinazioni e ridurre, dove possibile, gli spostamenti dei cittadini. Appena insediati, infatti, abbiamo lavorato all'apertura del centro vaccinale di via Puglie dimensionato per una tipologia di attività e che, nel corso di queste settimane, ha subìto una profonda trasformazione. Questo ci ha imposto una riflessione su un luogo alternativo e più ampio". "Con le sei postazioni e l'incremento degli orari di apertura, insieme agli hub di S. Giovanni Suergiu e a quelli a giornate di Sant’Antioco e Carloforte - ha continuato il primo cittadino -, stiamo cercando di andare incontro alle esigenze di tutti, dando maggiore copertura al nostro territorio".

Il centro è operativo dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 18 e i sabati e le domeniche dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

