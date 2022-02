Da oggi il Super Green pass è indispensabile per accedere a banche, uffici postali, o tabaccai eppure sono migliaia i sardi che nei giorni scorsi si sono sottoposti al vaccino anti-Covid ma, ancora, non sono riusciti a ottenere il certificato verde. Questo perché la piattaforma nazionale è in tilt e i problemi per chi deve andare al lavoro o prendere un aereo sono numerosi. Un grave disagio che si registra non solo in Sardegna ma anche in altre regioni.

In sostanza chi nei giorni scorsi, in particolare dal 24 al 28 gennaio, si è presentato negli hub per la vaccinazione non ha ancora ricevuto il messaggio sul proprio cellulare per scaricare il Green pass. Messaggio che solitamente arriva nell'arco di 48 ore. Quell'Authcode (una stringa di una decina di lettere) non viene proprio generato.

“Ci siamo mossi fin da subito per trovare una soluzione – dice l’assessore regionale Mario Nieddu -. Da quanto emerso, alla base del mancato rilascio dei Green pass, che ha coinvolto anche altre regioni, risulta un problema tecnico sul sistema dell'Anagrafe nazionale vaccini del ministero della Salute. Da Roma è in corso un intervento straordinario per risolvere la criticità e i primi codici non ancora comunicati sono stati trasmessi già nella notte”.

E i guariti dal Covid? Situazioni di difficoltà anche per loro, segnala Federlab, per farsi rilasciare i certificati necessari all’emissione del Green pass. I laboratori di analisi accreditati con il sistema sanitario regionale inviano i dati relativi ai tamponi antigenici al Sistema tessera sanitaria, a quello integrato per il debito informativo e infine agli uffici di Igiene pubblica. “In questi giorni sta emergendo che tali dati non vengono utilizzati né dagli uffici di Igiene pubblica né dai medici di medicina generale e pediatri a causa della non interoperabilità dei sistemi con la piattaforma MeDir (intranet regionale). Questo comporta importanti disservizi nell'emissione dei certificati verdi”.

(Unioneonline)

I dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata